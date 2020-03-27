У Замості чоловік кашлянув в обличчя сусідці, яка дорікнула йому за порушення самоізоляції

У польському місті Замостя молодий чоловік зумисно кашлянув в обличчя сусідці, яка дорікнула йому за порушення самоізоляції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Dziennik Wschodni.

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Інцидент стався увечері 25 березня. 27-річний молодий чоловік декілька днів тому повернувся з-за кордону, але не дотримувався самоізоляції.

Сусідка, зустрівши його у на поверсі у коридорі, дорікнула йому за це, сказавши, що йому варто було б залишатися вдома. Після того чоловік, за її словами, підійшов та зумисно кашлянув їй в обличчя.

Турбуючись про своє здоров’я, жінка повідомила про інцидент у поліцію. Молодика заарештували. Про випадок повідомили також служби охорони здоров'я.



Напередодні подібний випадок стався у Британії: чоловік заявив, що у нього коронавірус, і кашляв на поліцейських, які прибули для його затримання за побутове насильство.



Раніше німецька поліція заарештувала в Мюнхені чоловіка за те, що він облизував автомат для купівлі квитків в метро, ​​стверджуючи, що намагається таким чином поширити коронавірус.



Нагадаємо, низка європейських країн запровадили суворі штрафи за порушення карантину. У Британії порушників штрафуватимуть на 60 фунтів стерлінгів (66 євро). У Франції санкція за трикратне порушення становить 3750 євро або до півроку позбавлення волі.