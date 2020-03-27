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В Замостье человек кашлянул в лицо соседке, которая упрекнула его за нарушение самоизоляции

Пятница, 27 марта 2020, 18:19

В польском городе Замостье молодой человек умышленно кашлянул в лицо соседке, которая упрекнула его за нарушение самоизоляции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Dziennik Wschodni.

Инцидент произошел вечером 25 марта. 27-летний молодой человек несколько дней назад вернулся из-за границы, но не соблюдал самоизоляцию.

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Соседка, встретив его на этаже в коридоре, упрекнула его за это, сказав, что ему следовало бы оставаться дома. После того человек, по ее словам, подошел и умышленно кашлянул ей в лицо.

Переживая за свое здоровье, женщина сообщила об инциденте в полицию. Молодого человека арестовали. О случае сообщили также службам здравоохранения.

Накануне подобный случай произошел в Британии: мужчина заявил, что у него коронавирус, и кашлял на полицейских, прибывших для его задержания за бытовое насилие.

Ранее немецкая полиция арестовала в Мюнхене мужчину за то, что он облизывал автомат для покупки билетов в метро, ​​утверждая, что пытается таким образом распространить коронавирус.

Напомним, ряд европейских стран ввели строгие штрафы за нарушение карантина. В Британии нарушителей будут штрафовать на 60 фунтов стерлингов (66 евро). Во Франции санкция за троекратное нарушение ограничений выхода из дома составляет 3750 евро, или до полугода лишения свободы.

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