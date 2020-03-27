В Замостье человек кашлянул в лицо соседке, которая упрекнула его за нарушение самоизоляции
В польском городе Замостье молодой человек умышленно кашлянул в лицо соседке, которая упрекнула его за нарушение самоизоляции.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Dziennik Wschodni.
Инцидент произошел вечером 25 марта. 27-летний молодой человек несколько дней назад вернулся из-за границы, но не соблюдал самоизоляцию.
Соседка, встретив его на этаже в коридоре, упрекнула его за это, сказав, что ему следовало бы оставаться дома. После того человек, по ее словам, подошел и умышленно кашлянул ей в лицо.
Переживая за свое здоровье, женщина сообщила об инциденте в полицию. Молодого человека арестовали. О случае сообщили также службам здравоохранения.
Накануне подобный случай произошел в Британии: мужчина заявил, что у него коронавирус, и кашлял на полицейских, прибывших для его задержания за бытовое насилие.
Ранее немецкая полиция арестовала в Мюнхене мужчину за то, что он облизывал автомат для покупки билетов в метро, утверждая, что пытается таким образом распространить коронавирус.
Напомним, ряд европейских стран ввели строгие штрафы за нарушение карантина. В Британии нарушителей будут штрафовать на 60 фунтов стерлингов (66 евро). Во Франции санкция за троекратное нарушение ограничений выхода из дома составляет 3750 евро, или до полугода лишения свободы.