У Мюнхені чоловік облизував автомат для квитків і поручні у метро "для поширення коронавірусу"

Німецька поліція заарештувала в Мюнхені чоловіка за те, що він облизував автомат для купівлі квитків в метро, ​​стверджуючи, що він намагався поширити коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

33-річний чоловік публікував в Інтернеті відео, на яких він облизує квиткові автомати і поручні метро, ​​а також поручні ескалатора. Він заявив, що хотів поширити коронавірус.

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Чоловіка арештували і звинуватили в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Прессекретар поліції сказала, що неясно, чи дійсно злочинець заражений COVID-19. Затриманому провели тест на коронавірус.

На всій території Німеччини введені карантинні обмеження, включаючи закриття всіх шкіл і заборону на зустрічі більше двох осіб, оскільки влада намагається встановити контроль над поширенням коронавірусу в країні.

У Німеччині зареєстровано понад 27 000 підтверджених випадків COVID-19, і станом на полудень понеділка було зареєстровано понад 100 загиблих.

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