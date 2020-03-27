Коронавірус у Нідерландах: добова кількість заражених зросла до 1170

У Нідерландах за минулу добу зафіксували понад 1172 нових заражень коронавірусом та 112 летальних випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Національного інституту громадського здоров’я RIVM.

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Станом на 16-00, в країні виявили 1172 нових лабораторно підтверджених випадків, загальна кількість хворих досягла 8603.

З них госпіталізовані – 2500 осіб, близько 350 – за останню добу.

Кількість загиблих від коронавірусу зросла до 546. За останню добу повідомили про 112 летальних випадків

Лідером за кількістю зафіксованих випадків залишається Північний Брабанд (2488), на другому і третьому місці – Південна Голландія та Північна Голландія.

"Динаміка летальних випадків від коронавірусної інфекції все ще зростає, проте кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, збільшується не настільки стрімко", - зазначається у повідомленні на сайті RIVM.

У відомстві вважають, що за відсутності обмежувальних заходів кількість госпіталізованих та загиблих була б більшою.

"Якщо ця тенденція продовжиться, за декілька днів ми можемо сказати, наскільки допомагають вжиті заходи – соціальне дистанціювання, обмеження контактів, миття рук тощо", - додають у повідомленні.



Раніше, 25 березня, у Нідерландах заявляли про те, що обмежувальні заходи допомогли зупинити експоненціальне поширення коронавірусної інфекції.



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