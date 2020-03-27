Коронавирус в Нидерландах: суточное количество зараженных возросло до 1170

В Нидерландах за прошедшие сутки зафиксировали более 1172 новых заражений коронавирусом и 112 летальных случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Национального института общественного здоровья RIVM.

По состоянию на 16-00, в стране обнаружили 1172 новых лабораторно подтвержденных случаев, общее количество заболевших достигло 8603.

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Из них госпитализированы – 2500 человек, около 350 – за последние сутки.

Количество погибших от коронавируса возросло до 546. За последние сутки сообщили о 112 летальных случаях.

Лидером по количеству зафиксированных случаев остается Северный Брабанд (2488), на втором и третьем месте – Южная Голландия и Северная Голландия.

"Динамика летальных исходов от коронавирусной инфекции все еще растет, однако количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, увеличивается не столь стремительно", - отмечают в RIVM.

В ведомстве считают, что при отсутствии ограничительных мер, госпитализированных и погибших было бы больше.

"Если эта тенденция продолжится, через несколько дней мы можем сказать, насколько помогают принятые меры - социальное дистанцирование, ограничение контактов, мытье рук и т.д.", - добавляют в сообщении.

Ранее, 25 марта, в Нидерландах заявляли о том, что ограничительные меры помогли остановить экспоненциальное распространение коронавирусной инфекции.

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