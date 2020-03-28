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Розлучені коронавірусом: 89-річний німець і 85-річна данійка ходять на побачення на кордоні

Субота, 28 березня 2020, 17:43

Через "коронавірусні обмеження" закохана літня пара, чоловік з Німеччини і жінка з Данії, не можуть відвідувати одне одного як раніше - тому старенькі проводять побачення на кордоні. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online. 

Вже два тижні 89-річний Карстен Тюхсен Гансен з німецької Північної Фризії і його 85-літня подруга Інга Расмуссен з Данії не в змозі відвідувати одне одного через "коронавірусні обмеження". Тому вони зустрічаються на закритому прикордонному переході Авентофт, розмовляючи через шлагбаум. 

 

Як пише видання, користувачі соцмереж в захопленні від зустрічей, на які Гансен щодня їздить на своєму електровелосипеді, а Расмуссен - на своєму авто. 

На прикордонному переході двоє людей похилого віку сидять, кожен у своїй країні, п’ють каву та пунш, їдять печиво та спілкуються.

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"Це сумно, але ми не можемо цього змінити", - говорить 85-річна данійка. З Гансеном вона вже два роки і як правило залишається у нього на ночівлю. 

Жінка сподівається, що звичне життя, можливо, відновиться після Великодня. До того часу вони планують дотримуватися правил і залишатися на відстані. 

"За любов", - сказав Гансен у той час, як він з подругою випивали каву зі своїх чашок. 



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