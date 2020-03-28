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Разлученные коронавирусом: 89-летний немец и 85-летняя датчанка ходят на свидания на границе

Суббота, 28 марта 2020, 17:43

Из-за "коронавирусных ограничений" влюбленная пожилая пара, мужчина из Германии и женщина из Дании, не могут посещать друг друга как раньше - потому они проводят свидание на границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Уже две недели 89-летний Карстен Тюхсен Хансен с немецкой Северной Фризии и его 85-летняя подруга Инга Расмуссен из Дании не в состоянии посещать друг друга из-за "коронавирусных ограничений". Поэтому они встречаются на закрытом погранпереходе Авентофт, разговаривая через шлагбаум.

 

Как пишет издание, пользователи соцсетей в восторге от встреч, на которые Хансен ежедневно ездит на своем электровелосипеде, а Расмуссен - на своем авто.

На пограничном переходе двое пожилых людей сидят, каждый в своей стране, пьют кофе и пунш, едят печенье и общаются.

"Это печально, но мы не можем этого изменить", - говорит 85-летняя датчанка. С Хансеном она уже два года и как правило остается у него переночевать.

Женщина надеется, что привычная жизнь, возможно, восстановится после Пасхи. К тому времени они планируют соблюдать правила и оставаться на расстоянии.

"За любовь", - сказал Хансен в то время, как он с подругой выпивали кофе из своих чашек.

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