Эрдоган сказал ЕС готовиться к "миллионам беженцев" на границах

Президент Турции предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом он сказал в выступлении в понедельник.

Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС 2016 года по сдерживанию беженцев.

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Эрдоган обвинил ЕС в том, что блок не предоставил помощь в переселении сирийских беженцев в "безопасные зоны" в Сирии. По его словам, после того, как Турция открыла свои двери для мигрантов, "сотни тысяч перешли (границу), скоро их будут миллионы".

Турецкий лидер не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих данных, в то время как Греция заявила, что около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов с утра воскресенья.

В понедельник греческая полиция сообщила о смерти мальчика в результате опрокидывания лодки у греческого острова Лесбос. Это первый случай смерти с тех пор, как Турция открыла свою границу на прошлой неделе.

С декабря почти миллион сирийцев бежали к сирийско-турецкой границе на фоне тяжелых боев в регионе Идлиб между повстанцами, поддерживаемыми Турцией, и сирийскими правительственными силами.

Турция приняла 3,7 миллиона сирийских беженцев, а также мигрантов из других стран, таких как Афганистан, но предварительно сдерживала их от попыток попасть в Европу.