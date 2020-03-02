Меркель відреагувала на рішення Ердогана пустити мігрантів у ЄС

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила в понеділок, що вона розуміє очікування президента Туреччини Таїпа Ердогана щодо більшої допомоги від Європи задля боротьби з міграційною кризою, але додала, що він не повинен використовувати біженців, щоб показати своє невдоволення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Понад 10 тисяч мігрантів, переважно з Сирії, інших країн Близького Сходу та Афганістану, підступили до сухопутних кордонів Туреччини із країнами ЄС, Грецією та Болгарією, відколи Анкара минулого четверга заявила, що припинить стримувати їх на своїй території.

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"Я розумію, що перед Туреччиною стоїть дуже великий виклик щодо Ідліба", - сказала Меркель журналістам. "Все-таки для мене неприйнятно, що він - президент Ердоган та його уряд - не висловлюють цього невдоволення в діалозі з нами як Європейським Союзом, а на спині біженців. Для мене це не шлях вперед".

Меркель додала, що Європейський Союз та Туреччина повинні відновити переговори про свою угоду щодо біженців і що Німеччина також відкрита до підтримки Туреччини на двосторонньому рівні.