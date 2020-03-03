В эпицентре коронавируса в Италии не хватает мест в больницах и врачей

В Ломбардии, которая является эпицентром коронавируса в Италии, возникла чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения: не хватает мест в больницах и врачей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В Ломбардии был зарегистрирован первый положительный тест на коронавирус. Сегодня в регионе зафиксировано 1254 из 2036 случаев заболевания в Италии.

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На прошлой неделе в больницы наиболее пострадавших от вируса Лоди и Кремоне прибывало больше больных, чем они могли принять, поэтому пациентов направляли в другие медицинские учреждения.

Частные клиники в Ломбардии предложили предоставить кровати для отделений интенсивной терапии. Более десяти врачей из частного сектора согласились работать в государственных больницах, чтобы смягчить кризис.

Региональные власти обратились в больницы Ломбардии с просьбой сократить на 70% плановые хирургические операции, чтобы освободить места в отделениях интенсивной терапии для больных коронавирусом.

В то же время в Ломбардии 10% врачей и медсестер не могут работать, потому что они показали положительный результат на вирус и находятся на карантине.

Региональное правительство Ломбардии обратилось к центральному правительству в Риме с просьбой вернуть на работу бывших врачей и медсестер, которые вышли на пенсию. Кроме того, теперь ожидается, что выпускники, которые должны были сдать выпускные экзамены в следующем месяце, сдадут их экстренно в ближайшие дни, чтобы немедленно приступить к работе.

"Мы возьмем кого угодно: старого, молодого. Нам нужен персонал, особенно квалифицированные врачи", - сказал Джулио Галлера, топ-чиновник в сфере здравоохранения региона.

Официальные лица Италии ожидают, что количество больных продолжит расти по крайней мере еще в течение недели, пока меры по сдерживанию вируса не начнут давать результаты.