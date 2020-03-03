У Бельгії підтвердили п'ять нових випадків зараження коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомило у вівторок про п'ять нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість заражених у країні збільшилася до 13 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Soir.

Усі нові випадки - це люди, які повернулися із подорожей до північної Італії. Пацієнти мають такі симптоми, як лихоманка, застуда та кашель.

Двоє пацієнтів проживають у Фландрії, один пацієнт - із Брюсселя, а двоє - із Валонії. Всі вони перебувають у лікарнях в ізоляції.

Тим часом бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines вирішила скоротити кількість рейсів до Мілана, Венеції, Риму, Болоньї та Турина на 30% у період між 16 та 28 березня.

Минулого тижня авіакомпанія вже оголошувала рішення зменшити частоту польотів за цими напрямками з 2 по 14 березня.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

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