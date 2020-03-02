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Коронавірус в ЄС: рівень ризику захворювання підвищили до "високого"

Понеділок, 2 березня 2020, 14:09

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

"ЄЦПК (Європейський центр профілактики та контролю захворювань) оголосив сьогодні, що рівень ризику підвищився з "помірного" до "високого" для людей в Європейському Союзі. Іншими словами, вірус продовжує поширюватися", - сказала вона журналістам у Брюсселі.

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Фон дер Ляєн також повідомила про створення "групи з реагування на коронавірус" для боротьби із розповсюдженням захворювання по всій Європі.

Єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес заявила, що у 18 з 27 країн-членів блоку зафіксовано 2100 випадків коронавірусу, від хвороби померли 38 громадян ЄС.

Як відомо, найбільше випадків захворювання на коронавірус зафіксовано в Італії - 1694, у Німеччині офіційно підтверджено 150 випадків.

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