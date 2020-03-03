В Бельгии подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Бельгии сообщило во вторник о пяти новых случаях заражения коронавирусом, общее количество зараженных в стране увеличилось до 13 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Все новые случаи - это люди, которые вернулись из поездок по Северной Италии. Пациенты имеют такие симптомы, как лихорадка, простуда и кашель.

Двое пациентов проживают во Фландрии, один пациент - из Брюсселя, а двое - из Валонии. Все они находятся в больницах в изоляции.

Между тем бельгийская авиакомпания Brussels Airlines решила сократить количество рейсов в Милан, Венецию, Рим, Болонью и Турин на 30% в период между 16 и 28 марта.

На прошлой неделе авиакомпания уже объявляла решение уменьшить частоту полетов по этим направлениям с 2 по 14 марта.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в Евросоюзе повысили уровень коронавирусного риска с "умеренного" до "высокого".

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