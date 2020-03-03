У Раді планують розширити повноваження комітету з євроінтеграції

До Верховної ради найближчим часом буде внесено законопроєкт, що розширює повноваження євроінтеграційного парламентського комітету – політична підтримка для його ухвалення вже є.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2019. Результати та плани" розповіла заступниця голови парламентського комітету з євроінтеграції Марія Мезенцева.

"Зараз склалася ситуація, коли комітет може аналізувати законопроєкти лише на фінальній стадії, але наше рішення не є вирішальним. Ми часто чуємо: "що мені з того, що законопроєкт не відповідає нашим зобов’язанням перед ЄС. Мені важливіше, що про це думає бізнес",- розповіла депутат.

Таку проблему намагались вирішити ще у Раді попереднього скликання, проте відповідний законопроєкт не розглядався навіть у першому читанні.

"Тепер ми вносимо схожий законопроєкт. Наша ключова ініціатива – наші експерти мають бути залучені від самого початку роботи над законами. Це не блокування законодавчих ініціатив, але завдяки цьому ми зможемо від самого початку змусити авторів дотримуватися наших зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію",- пояснила Мезенцева.

За її словами, вже зараз можна говорити, що є політична згода на прийняття таких змін.