В Раде планируют расширить полномочия комитета по евроинтеграции

В Верховную раду в ближайшее время будет внесен законопроект, расширяющий полномочия евроинтеграционного парламентского комитета - политическая поддержка для его принятия уже есть.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время конференции "Выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2019 году. Результаты и планы" рассказала заместитель председателя парламентского комитета по евроинтеграция Мария Мезенцева.

"Сейчас сложилась ситуация, когда комитет может анализировать законопроекты только на финальной стадии, но наше решение не является решающим. Мы часто слышим: "Что мне с того, что законопроект не соответствует нашим обязательствам перед ЕС? Мне важнее, что об этом думает бизнес", - рассказала депутат.

Такую проблему пытались решить еще в Раде предыдущего созыва, однако соответствующий законопроект не рассматривался даже в первом чтении.

"Теперь мы вносим похожий законопроект. Наша ключевая инициатива - наши эксперты должны быть привлечены с самого начала работы над законами. Это не блокирование законодательных инициатив, но благодаря этому мы сможем изначально заставить авторов придерживаться наших обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации", - пояснила Мезенцева.

По ее словам, уже сейчас можно говорить, что есть политическое согласие на принятие таких изменений.