У Британії 51 випадок коронавірусу, уряд підготував план екстрених дій

Кількість підтверджених випадків захворювання на новий коронавірус у Великій Британії зросла до 51.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Мет Хенкок, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

"Станом на 9 ранку у Великій Британії було 51 підтверджених випадків, і все більше ймовірним є те, що ми побачимо продовження поширення у країні", - сказав Хенкок під час виступу у парламенті.

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За його словами, загроза коронавірусу для Британії стає "дедалі серйознішою", але уряд та служба охорони здоров'я "добре підготовлені".

"Ситуація, з якою стикається країна, стає все серйознішою. У глобальному масштабі та у нашій країні кількість випадків продовжує зростати", - сказав міністр.

Уряд Британії підготував план на випадок значного збільшення кількості хворих. 28-сторінковий документ вказує, що поліція та пожежні служби реагуватимуть тільки на найсерйозніші виклики, якщо їхній персонал значно скоротиться через коронавірус.

План передбачає, що до п'ятої частини робочої сили в країні може бути відсутня на роботі, школи можуть закриватися, а літнім людям рекомендуватиметься не відвідувати соціальні збори.

Ці заходи будуть виконуватись лише у тому випадку, якщо вірус переміститься за межі визначеної на даний момент "фази стримування".

План також зазначає, що може виникнути збільшення випадків смерті внаслідок спалаху, особливо серед уразливих та літніх груп людей, і що місцевим органам влади буде потрібна допомога у вирішенні цього виклику.

Британська влада вважає, що пройде від двох до трьох місяців після першої стійкої передачі від людини до людини, перш ніж спалах захворювання досягне піку. Після цього знадобиться ще два-три місяці, щоб поширення хвороби почало спадати.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

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