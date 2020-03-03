У Швейцарії підтверджено 47 випадків коронавірусу

У Швейцарії офіційно підтверджено 47 випадків коронавірусу, вона входить в топ-20 країн світу, які найбільше постраждали від поширення хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Випадки зараження зареєстровані в 12 з 26 кантонів, найбільше в Цюриху і Граубюндені - по 9 випадків. Жодного смертельного випадку в країні не зареєстровано.

Карта зареєстрованих випадків захворювання у Швейцарії

Через поширення коронавірусу уряд класифікував ситуацію в країні як "особливу" відповідно до положень Закону про епідемії. Це дозволяє владі взяти на себе певні повноваження у 26 кантонах і вживати заходів, включаючи заборону на проведення заходів. Застосування цих правових норм є першим випадком в історії Швейцарії.

Уряд вже заборонив всі великі заходи за участю понад 1000 осіб, щонайменше, до 15 березня. Серед скасованих заходів - Женевський міжнародний автосалон, ярмарок годинників Baselworld, Міжнародний кінофестиваль і Форум з прав людини в Женеві.

Всі футбольні та хокейні матчі в чемпіонатах країни також скасовуються як мінімум до 15 березня.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

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