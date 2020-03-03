В Британии 51 случай коронавируса, правительство подготовило план экстренных действий

Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом в Великобритании выросло до 51.

Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"По состоянию на 9 утра в Великобритании было 51 подтвержденных случаев, и все более вероятно то, что мы увидим продолжение распространения в стране", - сказал Хэнкок во время выступления в парламенте.

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По его словам, угроза коронавируса для Британии становится "все более серьезной", но правительство и служба здравоохранения "хорошо подготовлены".

"Ситуация, с которой сталкивается страна, становится все серьезнее. В глобальном масштабе и в нашей стране количество случаев продолжает расти", - сказал министр.

Правительство Великобритании подготовило план на случай значительного увеличения количества больных. 28-страничный документ указывает, что полиция и пожарные службы будут реагировать только на самые серьезные вызовы, если их персонал значительно сократится из-за коронавируса.

План предусматривает, что до пятой части работников в стране могут отсутствовать на работе, школы могут закрываться, а пожилым людям рекомендоваться не посещать общественные собрания.

Эти меры будут выполняться только в том случае, если вирус переместится за пределы определенной на данный момент "фазы сдерживания".

План также отмечает, что может возникнуть увеличение случаев смерти в результате вспышки, особенно среди уязвимых групп и пожилых людей, и местным органам власти потребуется помощь в преодолении этого вызова.

Британские власти считают, что пройдет от двух до трех месяцев после первой устойчивой передачи от человека к человеку, прежде чем вспышка заболевания достигнет пика. После этого понадобится еще два-три месяца, чтобы распространение болезни начало спадать.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в Евросоюзе повысили уровень коронавирусного риска с "умеренного" до "высокого".

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