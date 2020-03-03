Президент ПАРЄ хоче організувати візит до Криму комісарки з прав людини

Президент ПАРЄ Рік Дамс заявив, що прагне організувати візит комісарки з прав людини Ради Європи Дуні Міятович до анексованого Росією Криму. Востаннє така поїздка відбулася восени 2014 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Дамс не вказав жодних термінів чи умов ймовірного візиту Міятович до Криму. За його словами, рішення щодо такого візиту ще не знайшли, хоча "ми намагаємося розглядати його під різними кутами зору".

Я сподіваюся, що ми знайдемо modus vivendi (у пер. з лат. - "спосіб існування" - Ред.) з цього приводу. Але зробити це буде дуже нелегко через всім відомі причини", - зазначив Дамс. Він пояснив, що як президент ПАРЄ намагається долучити до пошуків прийнятного рішення дипломатів, повідомивши, що "зустрічався і з російською, і з українською делегаціями" в асамблеї.

"Я вважаю, що це буде більш ніж нормально, коли комісар з прав людини матиме можливість відвідати географічну точку на карті в межах кордонів 47 країн-членів РЄ для того, щоб хоча б розібратися, що відбувається там з правами людини", - заявив Дамс і наголосив, що "Крим – не єдина точка на території країн-членів РЄ, яка потребує уваги і куди фізично важко потрапити".

Востаннє комісар РЄ з прав людини Нільс Муйжнієкс відвідував анексований Криму у вересні 2014 року. У своєму звіті за результатами візиту він, зокрема, констатував, що окупаційна влада півострова чинить тиск на кримських татар, ЗМІ та правозахисників. Він також висловив побоювання, що Крим перетвориться "на велику сіру зону в центрі Європи, де не діє механізм захисту прав людини".

Зазначимо, що Міятович не може поїхати на окупований півострів до згоди з боку України.