Президент ПАСЕ хочет организовать визит в Крым комиссара по правам человека

Президент ПАСЕ Год Дамс заявил, что хочет организовать визит комиссар по правам человека Совета Европы Дуни Миятович в аннексированный Россией Крыма. Последний раз такая поездка состоялась осенью 2014 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Дамс не указал никаких сроков или условий предполагаемого визита Миятович в Крым. По его словам, решение о таком визите еще не найдено, хотя "мы стараемся рассматривать его с разных сторон".

Я надеюсь, что мы найдем modus vivendi (в пер. с лат. - "способ существования" - Ред.) по этому поводу. Но сделать это будет очень нелегко из-за всем известных причин", - отметил Дамс. Он пояснил, что как президент ПАСЕ пытается привлечь к поискам приемлемого решения дипломатов, сообщив, что "встречался и с российской, и с украинской делегациями" в ассамблее.

"Я считаю, что это будет более чем нормально, когда комиссар по правам человека будет иметь возможность посетить географическую точку на карте в пределах границ 47 стран-членов СЕ для того, чтобы хотя бы разобраться, что происходит там с правами человека", - заявил Дамс.

Он подчеркнул, что "Крым - не единственная точка на территории стран-членов СЕ, которая требует внимания и куда физически трудно попасть".

Последний раз комиссар СЕ по правам человека Нильс Муйжниекс посещал аннексированный Крым в сентябре 2014 года. В своем отчете по результатам визита он также констатировал, что оккупационные власти полуострова оказывают давление на крымских татар, СМИ и правозащитников. Он также выразил опасение, что Крым превратится "в большую серую зону в центре Европы, где не действует механизм защиты прав человека".

Отметим, что Миятович не может поехать на оккупированный полуостров до согласия со стороны Украины.