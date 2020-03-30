Бундесвер виводить з Іраку частину військ через коронавірус

Бундесвер почав виводити частину свого контингенту з Іраку через новий коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Перші військовослужбовці вже прилетіли назад до Німеччини. Йдеться про солдатів, чия присутність на місці не є "абсолютно обов'язковою". Водночас точна кількість виведених військових не називається.

Раніше, 16 березня, американський генерал-лейтенант Пет Уайт, командувач операцією Inherent Resolve ( "Непохитна рішучість") проти терористів з "Ісламської держави", призупинив навчання місцевих військових в Іраку до 11 травня. "Німеччина залишиться в Іраку зі скороченим контингентом до подальшого повідомлення", - пояснили у в пресслужбі Бундесверу.

Бундестаг 25 березня ухвалив рішення про продовження участі Бундесверу в міжнародній антитерористичній місії в Іраку та скорегував мандат.

Відповідно до рішення, німецькі літаки Tornado, які розміщені в Йорданії, припиняють розвідувальні польоти над Іраком після 31 березня. У той же час Німеччина продовжить здійснювати повітряну дозаправку літаків коаліції.

У міжнародній операції проти терористів ІДІЛ задіяні 415 солдатів Бундесверу. В Іраку перебували близько 120 німецьких військових. Більша частина з них займалася підготовкою місцевих сил безпеки для боротьби з терористами. Майже 30 солдатів були розквартировані на військовій базі в Таджі на півночі від Багдада, кілька військових знаходилися безпосередньо в столиці Іраку, а близько 90 осіб - у відносно спокійних курдських провінціях на півночі Іраку.