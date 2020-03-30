Бундесвер выводит из Ирака часть войск из-за коронавируса

Бундесвер начал выводить часть своего контингента из Ирака из-за нового коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Первые военнослужащие уже прилетели обратно в Германию. Речь идет о солдатах, чье присутствие на месте не есть "абсолютно обязательным". В то же время точное количество выведенных военных не называется.

Ранее, 16 марта, американский генерал-лейтенант Пэт Уайт, командующий операцией Inherent Resolve ( "Непоколебимая решимость") против террористов из "Исламского государства", приостановил обучение местных военных в Ираке до 11 мая. "Германия останется в Ираке с сокращенным контингентом до дальнейшего уведомления", - пояснили в пресс-службе Бундесвера.

Бундестаг 25 марта принял решение о продолжении участия Бундесвера в международной антитеррористической миссии в Ираке и скорректировал мандат.

Согласно решения, немецкие самолеты Tornado, которые размещены в Иордании, прекращают разведывательные полеты над Ираком после 31 марта. В то же время Германия продолжит осуществлять воздушную дозаправку самолетов коалиции.

В международной операции против террористов ИГИЛ задействованы 415 солдат бундесвера. В Ираке находились около 120 немецких военных. Большая часть из них занималась подготовкой местных сил безопасности для борьбы с террористами. Почти 30 солдат были расквартированы на военной базе в Таджи на севере от Багдада, несколько военных находились непосредственно в столице Ирака, а около 90 человек - в относительно спокойных курдских провинциях на севере Ирака.