Ніхто не відмовиться від Донбасу за рік - Кулеба

Україна не допустить "придністровізації" окупованих територій і боротиметься за їхнє повернення під свій контроль після завершення так званого "дедлайну для переговорів" з Путіним.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Президент України казав у інтерв’ю, що не може вічно чекати на конструктивну позицію Росії, і в мене немає сумнівів, що президент об’єктивно оцінює ситуацію", – сказав Дмитро Кулеба.

"Але ж наша мета – в тому, щоб різними інструментами стимулювати рух в правильному напрямі. Ніхто не буде через рік відмовлятися від окупованих територій. Це наша земля, наші люди і ми будемо за них боротися", - додав він.

За його словами, влада завжди шукатиме "сценарій, шляхи, кроки для того, щоб український прапор повернувся в Сімферополь, Донецьк і Луганськ", сказав Кулеба, не уточнивши, про які шляхи іде мова.

Міністр запевнив, що сам виступає проти "замороження" конфлікту на Донбасі і "придністровізації регіону".

"У нас же є чудовий приклад того, що відбувається, якщо затягувати це все на десятиліття – це Придністров’я. Я переконаний, що в суспільстві знайдеться частина людей, які будуть підтримувати цей сценарій. Але особисто я виступаю проти", - сказав він.

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