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Никто не откажется от Донбасса через год - Кулеба

Понедельник, 30 марта 2020, 13:14

Украина не допустит "приднестровизации" оккупированных территорий и будет бороться за их возвращение под свой контроль после завершения так называемого "дедлайна для переговоров" с Путиным.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Президент Украины говорил в интервью, что не может вечно ждать конструктивную позицию России, и у меня нет сомнений, что президент объективно оценивает ситуацию", - сказал Дмитрий Кулеба.

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"Но наша цель - в том, чтобы различными инструментами стимулировать движение в правильном направлении. Никто не будет через год отказываться от оккупированных территорий. Это наша земля, наши люди, и мы будем за них бороться", - добавил он.

По его словам, власть всегда будет искать "сценарий, пути, шаги для того, чтобы украинский флаг вернулся в Симферополь, Донецк и Луганск", сказал Кулеба, не уточнив, о каких путях идет речь.

Министр заверил, что сам выступает против "замораживания" конфликта на Донбассе и "приднестровизации региона".

"У нас же есть замечательный пример того, что происходит, если затягивать это все на десятилетия - это Приднестровье. Я убежден, что в обществе найдется часть людей, которые будут поддерживать этот сценарий. Но лично я выступаю против", - сказал он.

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