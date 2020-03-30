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Міністр Кулеба або його батько можуть бути звільнені з МЗС через конфлікт інтересів

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Міністр Кулеба або його батько можуть бути звільнені з МЗС через конфлікт інтересів

Понеділок, 30 березня 2020, 13:34

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба або його батько Іван, який працює послом, можуть бути звільнені з міністерства у зв’язку з конфліктом інтересів. 

Про це у інтерв’ю "Європейській правді" розповів глава МЗС Дмитро Кулеба. 

В грудні Іван Кулеба, батько міністра, був призначений послом у Вірменії. До цього він обіймав посаду посла України в Казахстані.  

Дмитро Кулеба зазначив, що повідомив НАЗК про наявність конфлікту інтересів і зараз чекає на висновок відомства. Він запевнив, що не залежно від висновку агентства буде чітко дотримуватися українського законодавства. 

"Скажуть, що наступним кроком потрібно внести указ про звільнення мого батька з посади або подати мою заяву про звільнення, - поговоримо з батьком. Якщо він наполягатиме - я подам заяву. Якщо ні - то я його відкличу", - сказав Дмитро Кулеба. 

Дмитро Кулеба розповів про роботу МЗС. Чому міністру скоро доведеться звільнити свого батька - або звільнятися самому?...

Опубліковано Європейська правда Понеділок, 30 березня 2020 р.

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