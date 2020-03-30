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Министр Кулеба или его отец могут быть уволены из МИД из-за конфликта интересов

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Министр Кулеба или его отец могут быть уволены из МИД из-за конфликта интересов

Понедельник, 30 марта 2020, 13:34

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба или его отец Иван, который работает послом, могут быть уволены из министерства в связи с конфликтом интересов.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

В декабре Иван Кулеба, отец министра, был назначен послом в Армении. До этого он занимал должность посла Украины в Казахстане.

Дмитрий Кулеба отметил, что сообщил НАПК о наличии конфликта интересов и сейчас ждет заключения ведомства. Он заверил, что независимо от заключения агентства будет четко придерживаться украинского законодательства.

"Скажут, что следующим шагом нужно внести указ об увольнении моего отца с должности или подать мое заявление об увольнении, - поговорим с отцом. Если он будет настаивать - я подам заявление. Если нет - то я его отзову", - сказал Дмитрий Кулеба.

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Опубліковано Європейська правда Понеділок, 30 березня 2020 р.

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