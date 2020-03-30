Кількість інфікованих коронавірусом в Німеччині перевищила 57 тисяч

За даними інституту Роберта Коха, кількість людей, які заразилися коронавірусом у Німеччині за минулу добу, склала понад 4700.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

Станом на ранок понеділка в країні підтверджено трохи менше ніж 57 300 хворих з COVID-19. Більшість заражених людей перебувають у Баварії - майже 14 тисяч.

За останні 24 години від ускладнень хвороби померли 66 людей, підвищивши кількість загиблих до 455.

Інститут зазначив, що протягом вихідних отримав дані не від усіх відповідальних установ, тому фактичне збільшення кількості випадків може бути вищим.

Американський інститут Джона Хопкінса повідомляє про 62 455 інфікованих і 541 померлого від COVID-19 в Німеччині.

Різні цифри пояснюються тим, що за основу установи використовують різні дані. Інститут Роберта Коха посилається на звіти органів охорони здоров'я та міністерств федеральних земель. Дані, опубліковані інститутом Джона Хопкінса, надходять від ВООЗ та різних національних установ.

Нагадаємо, німецький Бундесвер почав виводити частину свого контингенту з Іраку через новий коронавірус. Йдеться про солдатів, чия присутність на місці не є "абсолютно обов'язковою".

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