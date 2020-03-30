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Британія: вже понад 22 тисячі людей хворі на коронавірус, 1408 загиблих

Понеділок, 30 березня 2020, 19:10

У Британії за добу від коронавірусу померли ще 180 людей, загальна кількість загиблих сягнула 1408.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив британський Департамент здоров’я та соціального захисту.

Станом на ранок 30 березня, тест на коронавірус здали майже 135 тисяч осіб, позитивний результат підтвердився у 22 141 людей. За останні 24 години підтвердилося більше 2600 нових випадків.

Нагадаємо, напередодні Британія повідомила про 2400 нових випадків та 209 загиблих.  

Уряд оголосив про допомовленість із концерном машинобудівних компаній про закупівлю ще 10 тисяч апаратів штучного дихання. Близько 20 тисяч колишніх працівників системи охорони здоров'я зголосилися повернутись до лікарень у зв'язку з пандемією.

"Дякую 20 тисячам колишніх співробітників, які повертаються до Національної системи охорони здоров'я. І подяка 750 тисячам тих, хто волонтерить задля допомоги вразливим групам населення. Разом ми впораємося з цим викликом", - написав у своєму Twitter прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. 


Раніше Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи залишатись вдома. 

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Коронавірус Велика Британія
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