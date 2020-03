Британія: вже понад 22 тисячі людей хворі на коронавірус, 1408 загиблих

У Британії за добу від коронавірусу померли ще 180 людей, загальна кількість загиблих сягнула 1408.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив британський Департамент здоров’я та соціального захисту.

UPDATE on coronavirus ( #COVID19 ) testing in the UK: As of 9am 30 March, a total of 134,946 have been tested: 112,805 negative. 22,141 positive. As of 5pm on 29 March, of those hospitalised in the UK, 1,408 have sadly died. pic.twitter.com/QGAzbVGn8w

Станом на ранок 30 березня, тест на коронавірус здали майже 135 тисяч осіб, позитивний результат підтвердився у 22 141 людей. За останні 24 години підтвердилося більше 2600 нових випадків.



Нагадаємо, напередодні Британія повідомила про 2400 нових випадків та 209 загиблих.



Уряд оголосив про допомовленість із концерном машинобудівних компаній про закупівлю ще 10 тисяч апаратів штучного дихання. Близько 20 тисяч колишніх працівників системи охорони здоров'я зголосилися повернутись до лікарень у зв'язку з пандемією.



"Дякую 20 тисячам колишніх співробітників, які повертаються до Національної системи охорони здоров'я. І подяка 750 тисячам тих, хто волонтерить задля допомоги вразливим групам населення. Разом ми впораємося з цим викликом", - написав у своєму Twitter прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

Thank you to the 20,000 former staff coming back to the NHS.



And thank you to the 750,000 people who have volunteered to help vulnerable people through this crisis.



We will get through it together.#Coronavirus #StayHomeSaveLives