Великобритания: коронавирусом больны уже более 22 тысяч человек, 1408 погибших

В Британии за сутки от коронавируса умерли еще 180 человек, общее количество погибших достигло 1408.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовал британский Департамент здоровья и социальной защиты.

UPDATE on coronavirus ( #COVID19 ) testing in the UK: As of 9am 30 March, a total of 134,946 have been tested: 112,805 negative. 22,141 positive. As of 5pm on 29 March, of those hospitalised in the UK, 1,408 have sadly died. pic.twitter.com/QGAzbVGn8w

По состоянию на утро 30 марта, тест на коронавирус сдали почти 135 тысяч человек, положительный результат подтвердился у 22 141 человека. За последние 24 часа подтвердилось более 2600 новых случаев.

Напомним, накануне Великобритания сообщила о 2400 новых случаях и 209 погибших.

Правительство объявило о договоренности с концерном машиностроительных компаний о закупке еще 10 тысяч аппаратов искусственного дыхания. Около 20 тысяч бывших сотрудников системы здравоохранения согласились вернуться в больницы в связи с пандемией.

"Спасибо 20 тысячам бывших сотрудников, которые возвращаются в Национальную систему здравоохранения. И благодарность 750 тысячам тех, кто волонтерит для помощи уязвимым группам населения. Вместе мы справимся с этим вызовом", - написал в своем Twitter премьер-министр страны Борис Джонсон.

Thank you to the 20,000 former staff coming back to the NHS.



And thank you to the 750,000 people who have volunteered to help vulnerable people through this crisis.



We will get through it together.#Coronavirus #StayHomeSaveLives