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Німеччина і Франція: окупанти ОРДЛО використовують коронавірус як прикриття

Вівторок, 31 березня 2020, 09:22

Німеччина і Франція звинуватили проросійських сепаратистів на Донбасі у перешкоджанні роботи спостерігачів ОБСЄ під прикриттям пандемії коронавірусу. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung, про це у понеділок ввечері заявили глави МЗС двох країн. 

Гайко Маас і Жан-Ів ле Дріан відзначили, що вони "дуже стурбовані" обмеженнями, накладеними сепаратистами на спостережну місію ОБСЄ з 21 березня.

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Спостерігачі повинні мати безпечний, захищений та безперешкодний доступ по всій Україні, сказано у спільній заяві двох дипломатів.

"Спалах пандемії коронавірусу не повинен служити приводом для перешкоджання свободі пересування СММ (Спеціальна моніторингова місія / місія спостерігачів) та виконанню її мандату", - заявили глави дипломатії Німеччини і Франції.

За даними МінТОТ, російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на COVID-19.

Станом на 30 березня окупанти ОРЛО визнали наявність лише одного інфікованого коронавірусом, в ОРДО жоден випадок не підтверджують. При цьому тестування на коронавірус фактично не здійснюється через брак тестових систем.

Раніше Євросоюз звернувся до РФ та підконтрольних їй бойовиків з вимогою відкрити доступ через лінію розмежування для представників спостережної місії ОБСЄ та гуманітарних організацій на тлі пандемії коронавірусу.

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Коронавірус Донбас та ОРДЛО Німеччина Франція
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