Польская газовая компания выиграла у "Газпрома" арбитраж по цене газа

Польская нефтегазовая компания PGNiG выиграла у российского "Газпрома" в Арбитражном суде Стокгольма спор о цене газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Подписанный в 1996 году Ямальский контракт предусматривает поставку около 10 млрд кубометров газа в год. Согласно навязанному "Газпромом" предложению "бери или плати" PGNiG должна получать не менее 8,7 млрд кубометров контрактного газа в год. Соглашение действует до 2022 года.

При этом каждая из сторон может каждые три года требовать изменения цены на газ, если будет считать, что текущая цена не соответствует рыночным условиям. PGNiG воспользовалась этой возможностью в ноябре 2014 года. В феврале 2016-го PGNiG подала иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитражный суд.

"Решение означает, что суммы, уплаченные за российский газ по Ямальскому контракту, были слишком высокими и нерыночными", - заявил в понедельник президент PGNiG Ежи Квециньский на специальной пресс-конференции. Согласно решению Стокгольмского суда, новая цена должна применяться с 1 ноября 2014 года.

PGNiG рассчитывает, что сможет вернуть около 1,5 млрд долларов по решению суда. Это разница между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммами, фактически уплаченными PGNiG с 1 ноября 2014 по 29 февраля 2020 года.

"Именно на эту сумму мы сейчас претендуем и хотим, чтобы эти средства к нам, в Польшу, поступили как можно скорее", - сказал Квециньский.

"Газпром Экспорт", дочерняя компания "Газпрома", подтвердила в понедельник, что получила решение Арбитражного суда в Стокгольме и сейчас его анализирует.