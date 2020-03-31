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Британські виробники джину взялися за виготовлення санітайзерів для поліції

Вівторок, 31 березня 2020, 11:19

У Британії виробники джину зайнялися виготовленням санітайзерів для поліції Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дезінфікуючих засобів для рук, основним інгредієнтом яких є спирт, зараз не вистачає, оскільки британці запасаються ним, щоб уникнути коронавірусу, тому поліція звернулася за допомогою до столичних пивоварних заводів та винокурень.

Portobello Road Gin, що базується в Хаггерстоні на сході Лондона Copper Rivet Distillery в сусідньому Кенті взялися до завдання зробити дезінфікуючий засіб, використовуючи формулу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Столична поліція - найбільша у Британії з понад 31 500 офіцерів - отримає свої перші поставки на початку квітня, в той час як пивовар Budweiser також погодився надати 6000 літрів засобів для дезінфекції рук.

"Проведення дезінфікування рук є найважливішим елементом для наших офіцерів і персоналу, особливо тих, хто знаходиться на передовій", - сказав Марк Робертс, директор комерційних служб поліції. "Тож я надзвичайно вдячний усім постачальникам, які погодилися працювати з нами та надати нам цей життєво важливий товар".

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