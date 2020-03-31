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В Нидерландах конгресс-центр для Евровидения будет принимать больных с коронавирусом

Вторник, 31 марта 2020, 12:46

Роттердамский конгресс-центр и многоцелевая арена Ahoy, где должен был состояться в этом году песенный конкурс Евровидение, будет принимать пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NLTimes.nl.

По состоянию на понедельник в центре есть 88 коек для больных. При необходимости их количество могут увеличить до 680.

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В центре будут размещать больных, если им необходим уход, но они могут обойтись без больничного лечения. Ahoy также может принимать пациентов с другими заболеваниями.

Под больничные палаты в центре обустроят четыре зала и, если необходимо, также арену. Отдельный зал создают для приема людей без коронавируса, чтобы пациенты были разделены.

Амстердамский конференц-центр RAI также готовится принимать пациентов, чтобы снизить давление на больницы.

По состоянию на 30 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в Нидерландах возросло до 11750.

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