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Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня

Вівторок, 31 березня 2020, 18:38

Вірменія продовжить жорсткі обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу ще як мінімум на 10 днів, до 10 квітня.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsAm.

"Якщо ми не зробимо конкретні заходи, коронавірус дійде до нас дуже швидко, хоча є версія і про те, що багато хто з нас заразиться коронавірусом, якщо не всі. Зараз треба вирішити як мінімум два питання, перш за все, який процес повинен бути максимально керованим. Щоб не опинитися в ситуації, коли число хворих збільшилося у нас настільки, що наша система охорони здоров'я просто виявиться в паралізованому стані", - сказав Пашинян.

Станом на 31 березня в Вірменії зареєстровано 532 інфікованих коронавірусом, 50 нових випадків зараження підтверджені за останню добу.

Госпіталізовано 449 осіб, видужали 30 осіб. В результаті хвороби померли 3 пацієнти.

Вірменія 16 березня оголосила надзвичайний стан, а пізніше посилила надзвичайні обмеження, включаючи закриття більшості підприємств та обмеження вільного руху.

Мають право працювати лише продуктові магазини, аптеки та банки.

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Коронавірус Вірменія
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