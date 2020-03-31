Армения продлевает карантин из-за коронавируса до 10 апреля

Армения продлит жесткие ограничения для борьбы с распространением коронавирус еще как минимум на 10 дней, до 10 апреля.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsAm.

"Если мы не предпримем конкретные меры, коронавирус дойдет до нас очень быстро, хотя есть версия и о том, что многие из нас заразятся коронавирусом, если не все. Сейчас надо решить как минимум два вопроса, прежде всего, какой процесс должен быть максимально управляемым. Чтоб не оказаться в ситуации, когда число больных увеличилось у нас настолько, что наша система здравоохранения просто оказалась в парализованном состоянии", - сказал Пашинян.

По состоянию на 31 марта в Армении зарегистрировано 532 инфицированных коронавирусом, 50 новых случаев заражения подтверждены за последние сутки.

Госпитализирован 449 человек, выздоровели 30 человек. В результате болезни умерли 3 пациента.