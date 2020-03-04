Суд ЄС не дозволив ув'язненому каталонському лідеру виконувати функції євродепутата

Суд ЄС відхилив клопотання колишнього віцепрезидента Каталонії Оріола Жункераса, якого ув'язнили на 13 років, про тимчасове звільнення через обрання депутатом Європарламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Суд заявив, що прохання Жункераса про тимчасові заходи була неприйнятним, але пізніше він прийме рішення по суті справи.

Після європейських виборів іспанська влада заблокувала Жункерасу можливість зайняти місце в Європарламенті, тому що в той час він перебував у попередньому ув'язненні в очікуванні рішення суду у справі про організацію референдуму про незалежність Каталонії в 2017 році.

Пізніше він був засуджений до 13 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і зловживанні державними коштами.

Колишній регіональний віцепрезидент оскаржив своє тюремне ув'язнення в Суді ЄС, який в грудні виніс рішення, що депутатам парламенту повинен бути наданий імунітет після виборів. Це рішення, однак, не закликало Іспанію звільнити його.

Потім Верховний суд Іспанії ухвалив, що у Жункераса немає імунітету і, отже, він не дозволить йому стати членом Європарламенту. Європарламент оголосив його місце вакантним в січні після рішення іспанського суду.

Жункерас оскаржив рішення парламенту в Суді ЄС і закликав вжити тимчасових заходів, що дозволяють йому виконувати обов'язки члена парламенту до прийняття остаточного рішення у справі.

Але суд відхилив ці тимчасові заходи, пославшись на різні повноваження органів ЄС відповідно до договорів блоку, але заявив, що це рішення не вплине на його остаточне рішення.