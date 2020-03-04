Суд ЕС не позволил заключенному каталонскому лидеру выполнять функции евродепутата

Суд ЕС отклонил ходатайство бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса, которого посадили на 13 лет, о временном освобождении в связи с избранием депутатом Европарламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Суд заявил, что просьба Жункераса о временных мерах была неприемлемой, но позже он примет решение по существу дела.

После европейских выборов испанские власти заблокировала Жункерасу возможность занять место в Европарламенте, так как в то время он находился в предварительном заключении в ожидании решения суда по делу об организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Позже он был приговорен к 13 годам тюремного заключения по обвинению в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами.

Бывший региональный вице-президент обжаловал свое тюремное заключение в Суде ЕС, который в декабре вынес решение, что депутатам парламента должен быть предоставлен иммунитет после выборов. Это решение, однако, не призывало Испанию освободить его.

Затем Верховный суд Испании постановил, что у Жункераса нет иммунитета и, следовательно, он не позволит ему стать членом Европарламента. Европарламент объявил его место вакантным в январе после решения испанского суда.

Жункерас обжаловал решение парламента в суде ЕС и призвал принять временные меры, позволяющие ему выполнять обязанности члена парламента до принятия окончательного решения по делу.

Но суд отклонил эти временные меры, сославшись на различные полномочия органов ЕС в соответствии с договорами блока, но заявил, что это решение не повлияет на его окончательное решение.