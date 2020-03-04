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Греція звинуватила Туреччину в допомозі мігрантам сльозогінним газом

Середа, 4 березня 2020, 18:51

У Греції опублікували відеоролик, з якого видно, що турецька поліція використовує сльозогінний газ на прикордонному переході Кастаньєс, де тисячі мігрантів намагаються перетнути кордон з Європейським Союзом, щоб допомогти їм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Афіни за підтримки ЄС звинувачують Анкару в тому, що вона навмисно підштовхує мігрантів до перетину кордону з Грецією. Туреччина заявила минулого тижня, що більше не буде дотримуватися міграційної угоди 2016 року з ЄС в обмін на допомогу від блоку.

На відео видно ряд турецьких спецпризначенців за щитами, які по черзі стріляють сльозогінним газом у бік грецької території. Агентство зазначає, що автентичність відео перевірити поки не вдалося..

Представник грецької Служби безпеки повідомив, що турецькі спецпризначенці стріляли з балонів, намагаючись відтіснити грецькі війська з іншого боку, щоб дати мігрантам більше шансів на прорив кордону.

"Друга причина - провокувати (нас)", - сказав чиновник.

Відповідаючи на запитання щодо грецьких звинувачень, представник турецької Служби безпеки сказав: "Турецька поліція реагувала сльозогінним газом на те, що грецька поліція стріляла в мігрантів кулями. Турецька поліція ніколи не переслідувала мігрантів, вони прагнули захистити мігрантів від грецького вогню".

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