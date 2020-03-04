Греция обвинила Турцию в помощи мигрантам слезоточивым газом

В Греции опубликовали видеоролик, из которого видно, что турецкая полиция использует слезоточивый газ на пограничном переходе Кастаньєс, где тысячи мигрантов пытаются пересечь границу с Европейским Союзом, чтобы помочь им.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Афины при поддержке ЕС обвиняют Анкару в том, что она намеренно подталкивает мигрантов к пересечению границы с Грецией. Турция заявила на прошлой неделе, что больше не будет придерживаться миграционной соглашения 2016 года из ЕС в обмен на помощь от блока.

На видео виден ряд турецких спецназовцев за щитами, которые поочередно стреляют слезоточивым газом в сторону греческой территории. Агентство отмечает, что подлинность видео проверить пока не удалось..

Представитель греческой Службы безопасности сообщил, что турецкие спецназовцы стреляли из баллонов, пытаясь оттеснить греческие войска с другой стороны, чтобы дать мигрантам больше шансов на прорыв границы.

"Вторая причина - провоцировать (нас)", - сказал чиновник.

Отвечая на вопрос относительно греческих обвинений, представитель турецкой Службы безопасности сказал: "Турецкая полиция реагировала слезоточивым газом на то, что греческая полиция стреляла в мигрантов пулями. Турецкая полиция никогда не преследовала мигрантов, они стремились защитить мигрантов от греческого огня".