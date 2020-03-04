Число жертв коронавируса в Италии достигло 107

В Италии от нового коронавируса COVID-19 умерли уже 107 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

В сравнении с данными за предыдущие сутки количество летальных исходов выросло на 28.

Также со вчерашнего дня новым коронавирусом заразились 443 человека. Общее количество заражений возросло до 2706 случаев.

Вместе с тем, выросло количество тех, кто выписался из больницы. Всего поправились 276 человек, что на 116 больше, чем вчера.

Как сообщалось, правительство Италии планирует закрыть все школы и университеты страны до середины марта из-за вспышки коронавирус.

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