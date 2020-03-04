Італія закриває всі школи і університети через коронавірус

Уряд Італії планує закрити всі школи та університети країни до середини березня через спалах коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє інформаційне агентство Ansa з посиланням на власні джерела.

Деякі навчальні заклади закриють вже від завтра, інші – з понеділка. Про це рішення стало відомо після урядової зустрічі прем’єра Джузеппе Конте з іншими міністрами.

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Дотепер школи були закритими лише на півночі країни у районах, які найбільше постраждали від коронавірусу. Зокрема, в Ломбардії, Венето та Емілії-Романьї, а також – у П'ємонті та інших регіонах.

Міністр спорту Вінченцо Спадафора тим часом заявив, що уряд, швидше за все, накаже проводити всі професійні футбольні матчі та інші великі спортивні заходи за зачиненими дверима через надзвичайну ситуацію з коронавірусом.

Італія найбільше постраждала від поширення хвороби серед європейських країн: зафіксовано 2260 випадків і 79 смертей, у тому числі понад 20 за останні 24 години.

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