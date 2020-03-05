Перший випадок коронавірусу знайшли у Боснії і Герцеговині
У Боснії та Герцеговині підтвердили перший випадок зараження новою коронавірусною інфекцією COVID-2019.
Про це повідомило боснійське видання Klix.ba, пише "Європейська правда".
Випадок зафіксовано на території Республіки Сербською. Вдень влада регіону проведе пресконференцію, на якій розповість усі деталі.
Дотепер у Боснії та Герцеговині не було зареєстровано жодного випадку захворювання, але 259 осіб перебувають під медичним або епідеміологічним наглядом з причин обережності.
Регіон Західних Балкан перебуває у центрі особливої уваги через поширення коронавірусу, найбільший спалах якого зафіксований у сусідній Італії.
Італійський уряд вирішив закрити всі школи і університети в країні до середини березня через коронавірус і зростання кількості людей, які захворіли на цю хворобу в країні.
Кількість померлих в Італії зросла до 107 в середу.