Первый случай коронавируса нашли в Боснии и Герцеговине

В Боснии и Герцеговине подтвердили первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Об этом сообщило боснийское издание Klix.ba, пишет "Европейская правда".

Случай зафиксирован на территории Республики Сербской. Днем власти региона проведут пресс-конференцию, на которой расскажут все детали.

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До сих пор в Боснии и Герцеговине не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, но 259 человек находятся под медицинским или эпидемиологическим надзором в качестве меры предосторожности.

Регион Западных Балкан находится в центре особого внимания из-за распространения коронавируса, крупнейшая вспышка которого зафиксирована в соседней Италии.

Итальянское правительство решило закрыть все школы и университеты в стране до середины марта из-за коронавируса и роста числа заболевших в стране.

Количество умерших в Италии возросло до 107 в среду.