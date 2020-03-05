Первый случай коронавируса нашли в Боснии и Герцеговине
В Боснии и Герцеговине подтвердили первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Об этом сообщило боснийское издание Klix.ba, пишет "Европейская правда".
Случай зафиксирован на территории Республики Сербской. Днем власти региона проведут пресс-конференцию, на которой расскажут все детали.
До сих пор в Боснии и Герцеговине не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, но 259 человек находятся под медицинским или эпидемиологическим надзором в качестве меры предосторожности.
Регион Западных Балкан находится в центре особого внимания из-за распространения коронавируса, крупнейшая вспышка которого зафиксирована в соседней Италии.
Итальянское правительство решило закрыть все школы и университеты в стране до середины марта из-за коронавируса и роста числа заболевших в стране.
Количество умерших в Италии возросло до 107 в среду.