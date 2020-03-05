У Греції підтвердили 10 випадків коронавірусу, у трьох регіонах закрили школи

Міністерство охорони здоров'я Греції в четвер вранці підтвердило десятий випадок захворювання коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Інфекцію виявили у жінки, яка нещодавно подорожувала в Ізраїль і Єгипет з чоловіком, у якого коронавірус підтвердили в середу.

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Пацієнтка була переведена в ізолятор в лікарні Патри на заході Греції.

У середу представники МОЗ почали відстежувати всіх, хто, як вважається, знаходився в тісному контакті з дев'ятим підтвердженим випадком в Греції. Зокрема, планується перевірити 53 людини, які їхали на тому ж автобусі, що і він.

Уряд також оголосив про надзвичайні заходи в префектурах Ілія, Закінтос і Ахая в західній Греції. Школи, спортивні арени, кінотеатри, театри і місця археологічних розкопок будуть закриті на 48 годин.