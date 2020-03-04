Двох турецьких солдатів вбили у Сирії напередодні зустрічі Ердогана з Путіним

Двоє турецьких солдатів загинули та шестеро отримали поранення внаслідок нападу сил сирійського режиму в провінції Ідліб.

Як передає "Європейська правда", про це пише Yeni Safak з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

Відразу після того, як сили режиму відкрили вогонь, турецькі сили помстилися і продовжували завдавати ударів по цілях режиму Башара Асада, йдеться в повідомленні міністерства.

Агентство Bloomberg напередодні зазначало, що атаки сил Асада в Ідлібі за минулий місяць забрали життя 55 турецьких солдатів.

Ескалація бойових дій у сирійській провінції Ідліб, де Росія підтримує наступ армії президента Башара Асада, а Туреччина підтримує повстанців, загрожує прямим протистоянням двох великих іноземних держав.

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Владімір Путін мають зустрітися у Москві 5 березня для переговорів щодо Сирії.