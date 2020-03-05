Эрдоган вылетел к Путину договариваться о Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в четверг в Россию на переговоры с президентом РФ Путиным по Сирии, где в последние дни между двумя сторонами обострилась напряженность.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило государственное турецкое агентство Anadolu.

Эрдоган вылетел в сопровождении большой правительственной делегации, в которую вошли министры иностранных дел, обороны, финансов и другие должностные лица.

Читайте также Двух турецких солдат убили в Сирии накануне встречи Эрдогана с Путиным

По итогам встречи Путина и Эрдогана состоится пресс-конференция.

Перед визитом в Россию Эрдоган выразил надежду, что переговоры 5 марта в Москве должны привести к немедленному прекращению огня в Сирии.

Эскалация боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где Россия поддерживает наступление армии президента Башара Асада, а Турция поддерживает повстанцев, грозит прямым противостоянием двух крупных иностранных государств.

После обострения конфликта в сирийской провинции Идлиб и гибели десятков турецких военных Турция объявила об открытии своих границ в ЕС, и тысячи беженцев возобновили попытки незаконно попасть в Грецию.

Читайте также: "Война на троих: что означает противостояние между Турцией, Россией и Сирией".