Ердоган висловив очікування від зустрічі з Путіним

Переговори 5 березня в Москві повинні привести до негайного припинення вогню в Сирії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, описуючи очікування від майбутньої зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним в Москві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

На питання журналістів про те, чи виступала російська сторона з будь-якою новою пропозицією щодо Ідлібу в переддень переговорів в Москві, Ердоган сказав, що питання ініціатив зараз не актуальне.

"Почекаємо візиту, за підсумками якого обов'язково відбудеться спільна пресконференція. Крім того, ми будемо спілкуватися з журналістами, які будуть нас супроводжувати. Всі моменти мають бути з'ясовані", - сказав турецький лідер.

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На прохання прокоментувати слова спецпредставника США з питань Сирії Джеймса Джефрі про готовність США надати Збройним силам Туреччини зброю і боєприпаси, Ердоган підтвердив, що особисто звернувся з подібним проханням до президента США Дональда Трампа.

Крім того, Ердоган заявив, що наразі не планує телефонної розмови з головою Білого дому.

Ердоган раніше зазначив, що США обіцяли Анкарі підтримку в питанні сирійської провінції Ідліб. Це питання було обговорене з президентом США Дональдом Трампом в ході телефонної розмови. 26 лютого турецький лідер заявляв, що жодної конкретної допомоги США надано не було.

Турецький лідер тоді зазначив, що йому, схоже, доведеться знову обговорити тему Сирії з Трампом.

Трамп каже, що США розглядають прохання Туреччини про розміщення на кордоні систем протиракетної оборони Patriot.