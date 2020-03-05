У Словенії підтвердили перший випадок коронавірусу

У Словенії зафіксували перший випадок коронавірусу. Там захворів чоловік, який повернувся з Марокко.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на словенський портал Delo.

Інфікований пацієнт прибув до Словенії через Італію з Марокко, інфекцію підтвердили в ніч на середу.

Тестування проводилось Люблянським інститутом мікробіології та імунології, куди його перевезли швидкою допомогою з видимими ознаками захворювання.

Чоловік у віці близько 60 років прибув з Марокко літаком до Італії, а потім продовжив подорож до Словенії автомобільним транспортом.

Міністр охорони здоров'я Алес Шабедер заявив, що родину чоловіка забрали на карантин.

"Ми класифікували їх у різні групи відповідно до ризику зараження. Ми також робимо детальний огляд того, куди рухався пацієнт і з ким він контактував. Це не мігрант з Африки. Подія очікувана, і система охорони здоров'я готувалася до неї, причин для паніки немає", - сказав він.