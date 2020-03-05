В Словении подтвердили первый случай коронавируса

В Словении зафиксировали первый случай коронавируса. Там заболел мужчина, вернувшийся из Марокко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словенский портал Delo.

Инфицированный пациент прибыл в Словению через Италию из Марокко, инфекцию подтвердили в ночь на среду.

Тестирование проводилось Люблянским институтом микробиологии и иммунологии, куда его перевезли на скорой помощи с видимыми признаками заболевания.

Мужчина в возрасте около 60 лет прибыл из Марокко самолетом в Италию, а затем продолжил путешествие в Словению автомобильным транспортом.

Министр здравоохранения Алес Шабедер заявил, что семью мужчины забрали на карантин.

"Мы классифицировали их в различные группы в соответствии с риском заражения. Мы также делаем подробный обзор того, куда ехал пациент и с кем он контактировал. Это не мигрант из Африки. Событие ожидаемое, и система здравоохранения готовилась к нему, причин для паники нет", - сказал он.