США представили Сербії і Косову проєкт угоди щодо нормалізації відносин

США представили президенту Косова Хашиму Тачі та президенту Сербії Александару Вучичу проєкт угоди щодо нормалізації відносин між двома балканськими країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kosovo Online.

Документ представили Тачі і Вучичу під час їхнього візиту до Білого дому кілька днів тому.

Угода має два варіанти: корекція кордону із можливим обміном територіями або "Спільнота плюс" із особливим статусом сербського району на півночі Косова.

За даними ЗМІ, сторонам запропонують лише два варіанти – погодитися або відмовитися, без можливості внесення своїх пропозицій, що суперечить Віденським переговорам, які тривали близько двох років.

Також повідомляється, що червень цього року є крайнім терміном досягнення угоди, при чому сторона, яка не захоче підписувати угоду, отримає від США потужні санкції.

Формат обговорення остаточної домовленості буде проходити на рівні президентів. Сторонам також була запропонована можливість зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, але тільки, коли сторони наблизяться до угоди.